Anna Ermakova - Boris Beckers Tochter flieht wegen angeklagtem Papa aus London

Boris Becker (54) ist derzeit in einen Strafprozess in London verwickelt und wird wegen mutmaßlicher Insolvenzverschleppung angeklagt. 24 Anklagepunkte stehen gegen ihn im Raum, es geht um Konten, Immobilien und Pokale, die der dreimalige Wimbledonsieger seinem Insolvenzverwalter vorenthalten haben soll. Dem deutschen Tennisspieler drohen nun bis zu sieben Jahre Gefängnis, wie «RTL Exclusiv» berichtet.

Mit den Geschäften und dem Prozess ihres Vaters will das Model unter keinen Umständen in Verbindung gebracht werden. «Als wir die Daten seines Verfahrens erfuhren, entschieden wir uns, London zu verlassen, um jede Beteiligung zu vermeiden», sagt die 22-Jährige. Einen guten Wunsch habe sie dennoch für ihren Vater übrig: «Wir wünschen Boris viel Glück und hoffen, dass es ihm gut geht.»

Boris Becker soll Millionen an seine Tochter gezahlt haben

So soll Becker seiner Tochter früher monatlich rund 5100 Euro Unterhalt gezahlt haben, wie die «Bunte» berichtete. Zudem hätten sowohl Anna als auch ihre Mutter Angela Ermakowa (54) mietfrei in einem Haus wohnen dürfen, dass der Tennisspieler in London für sie bauen ließ. Das Grundstück habe er damals für rund 1,3 Millionen Euro erworben, wie die «BZ Berlin» berichtete. Ermakowa soll er zudem eine einmalige Unterhaltszahlung von rund fünf Millionen Euro ausgezahlt haben. Warum also steht Anna jetzt nicht zu ihm?