Harte Worte: «Boris ist ein Narzisst, ein Egoist» – Lilly Becker rechnet mit ihrem Ex ab

1 / 7 Nach seiner gescheiterten Ehe mit Babara Becker (56) verliebte sich Boris Becker (55) in das niederländische Model Sharlely «Lilly» Kerssenberg (46). imago/Peter Seyfferth Die beiden lernten sich 2005 kennen. imago images/Eventpress Vier Jahre später gaben sie sich im Standesamt in St. Moritz das Jawort. 2010 krönte Sohn Amadeus das Glück der beiden. imago/Geisser

Über Boris Becker und das Leben des Ex-Tennisstars ist erst kürzlich eine Doku-Serie bei AppleTV+ erschienen. Darin blickt der Sportler auf seine Vergangenheit selbst zurück. Doch nun soll in der Doku «The Rise and Fall of Boris Becker», zu Deutsch «Aufstieg und Fall von Boris Becker», des britischen Streamingdienstes ITVX ein etwas anderes Licht auf den 55-Jährigen und dessen Leben geworfen werden. So sollen zahlreiche Weggefährtinnen und -gefährten auspacken – darunter auch seine Noch-Ehefrau Lilly Becker.

Vor der Erscheinung sprach die 47-Jährige nun mit der «Bild am Sonntag» über ihr Mitwirken beim Projekt: Es sei «ein perfektes Ende. Ein Abschied von meinem Leben mit Boris Becker.» Zuvor habe er aber offenbar versucht, sie zum Schweigen zu verdonnern: «Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist. Es macht ihm Angst, dass er den Inhalt dieser Doku nicht beeinflussen kann. Er ist es gewohnt, andere zu steuern und zu manipulieren. Aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt.»

Sie habe ihre Lektionen mit ihm gelernt, betont Lilly und führt aus: «Nach der Doku möchte ich nie wieder öffentlich über ihn reden müssen. Ich will einfach nur die Scheidung, damit ich endlich mein Leben genießen kann. Es reicht!» Doch der Prozess ziehe sich weiterhin, da noch keine Einigung bezüglich Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen Sohn Amadeus (13) in Sicht seien.

Lilly schießt gegen Boris Becker

Angesprochen auf Gefühle zu ihrem Ex stellt Sharlely, wie sie bürgerlich heißt, klar: «Ich hasse ihn nicht. Ich liebe ihn nicht. Ich vermisse ihn auch nicht. Ich empfinde Mitleid mit ihm. Das ist super-traurig. Aber jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich.» Einen Seitenhieb gegen Becker kann sie sich schließlich nicht verkneifen: «Ich war nicht im Gefängnis, er schon. Ich glaube nicht, dass er nachts gut schlafen kann. Ich dagegen schlafe tief und fest, wie ein Engel. Ich könnte ihm auch in die Augen blicken, würde er vor mir stehen. Er könnte das nicht, da selbst er ein schlechtes Gewissen haben muss. Tief im Herzen weiß er, was er mir und unserem Sohn angetan hat.»