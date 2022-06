Party-Gate : Boris Johnson darf Großbritanniens Premier bleiben

Die Mehrheit seiner Parteikollegen sprach dem Premier am Montagabend in London ihr Vertrauen aus. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns.

DPA

Nach vier Tagen Jubiläumssause für die Queen herrschte im politischen London am Montag Katerstimmung: Die in der Downing Street während des Corona-Lockdowns gefeierten Partys könnten Premier Boris Johnson nun doch noch das Amt kosten.

Die 359 Parlamentarier der Tory-Partei haben nun am Montagabend in einer Abstimmung entschieden: 211 Abgeordnete haben sich für Boris Johnson ausgesprochen – 148 gegen ihn. Damit bleibt Johnson im Amt und es darf während der nächsten 12 Monate kein weiteres Misstrauensvotum gegen ihn eingereicht werden.

Johnson stand wegen der Affäre um illegale Partys am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns zunehmend unter Druck. Von der Polizei wurde er als Gesetzesbrecher gebrandmarkt und zu einer Geldstrafe verdonnert – und ein Untersuchungsbericht zu den Party-Exzessen in der Downing Street kam zu einem für Johnson verheerenden Fazit.