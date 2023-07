Großbritannien: Boris Johnson ist wieder Vater geworden – das Kind hat einen speziellen Namen

Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson (59) ist erneut Vater geworden. Wie seine Ehefrau Carrie Johnson am Dienstag auf ihrem Instagram-Profil mitteilte, kam der Sohn schon am 5. Juli (Mittwoch vergangener Woche) zur Welt. Er heißt demnach Frank Alfred Odysseus.



«Könnt Ihr euch denken, welchen der Namen mein Ehemann ausgesucht hat?», schrieb die 35-Jährige mit einem Tränen lachenden Emoji dazu. Johnson hat Altertumsgeschichte studiert und spielt oft und gern auf die griechische oder römische Geschichte an.