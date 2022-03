Großbritannien : Boris Johnson vergleicht Ukraine-Krieg mit Brexit – jetzt hagelts massive Kritik

In einer Rede am Parteitag seiner Tories verglich der britische Premierminister den EU-Ausstieg der Briten mit dem Freiheitskampf der ukrainischen Bevölkerung. Damit trat er wieder einmal voll ins Fettnäpfchen.

In der Rede verglich er den Willen des britischen Volkes nach Freiheit, illustriert am Beispiel des Brexit, …

Nach einer Rede am Parteitag seiner Conservative Party sieht sich der britische Premierminister mit Kritik von allen Seiten konfrontiert.

Mit einem Vergleich zwischen dem Kampf der Ukrainer gegen die russische Invasion und dem Votum der Briten für den Brexit hat der britische Premierminister Boris Johnson Kritik und Unverständnis auch im eigenen politischen Lager ausgelöst. In einer Rede bei einem Parteitag seiner Tories im nordenglischen Blackpool hatte Johnson am Samstag gesagt, es sei «der Instinkt des Volkes dieses Landes, wie das ukrainische Volk, die Freiheit zu wählen».

«Verrückter Vergleich»

Der britische Abgeordnete Tobias Ellwood aus Johnsons konservativer Partei twitterte: «Den Kampf des ukrainischen Volkes gegen die Tyrannei von Putin mit dem britischen Volk zu vergleichen, das für den Brexit stimmt, schadet dem Standard an staatlicher Führung, den wir gerade wieder zu setzen begannen.» Um den russischen Staatschef Wladimir Putin zu bezwingen, «brauchen wir internationale Führung und Einheit», hob Ellwood hervor, der dem Verteidigungsausschuss des britischen Parlaments vorsteht.

«Nicht miteinander vergleichbar»

Johnson hatte in seiner Rede das Bedürfnis nach Selbstbestimmung als Gemeinsamkeit der Ukrainer und Briten genannt. «Als die Briten in so großer Zahl für den Brexit gestimmt haben, haben sie das aus meiner Sicht nicht gemacht, weil sie Ausländern feindlich gesinnt sind», sagte der Regierungschef. «Es war, weil sie frei sein wollten, die Dinge anders zu machen, und damit dieses Land sich selbst führen kann.»