Mit 81 Jahren : Boris Johnsons Vater Stanley wird Franzose

Der Vater des britischen Premierministers Boris Johnson ist Franzose geworden. Er habe die Staatsbürgerschaft auf Grund seines Antrags erhalten, teilte das Justizministerium am Donnerstag mit. «Dies hat keine Auswirkung auf seine Nachkommen», betonte das Ministerium.

Der 81-Jährige ist in Großbritannien als Kind einer französischen Mutter geboren. Er begründete seinen Antrag damit, dass er trotz des Brexits eine Verbindung zur EU behalten wolle. «Ich werde immer Europäer sein», hatte er in einem Interview gesagt. Er sei durch seine Mutter immer schon Franzose gewesen. «Ich verlange nur, was ich eigentlich längst habe», sagte er. Stanley Johnson war 1979 bis 1984 EU-Abgeordneter.