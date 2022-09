EU : Borrell: Waffenbestände der EU gehen zur Neige

Borrell rief die Mitgliedstaaten am Montag auf, ihre Ausgaben für Militärmaterial besser zu koordinieren.

Bei einem Treffen in Tschechien hatten die EU-Verteidigungsminister und -ministerinnen in der vergangenen Woche über Möglichkeiten gesprochen, militärisches Gerät und Ressourcen gemeinsam besser zu nutzen.

