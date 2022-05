Nachfolger Terzic? : Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose

Der BVB trennt sich überraschend von Trainer Marco Rose. Der 45-Jährige hatte die Dortmunder erst vor der abgelaufenen Saison übernommen. Sein Nachfolger soll angeblich Edin Terzic werden.

Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Marco Rose. Das gab der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet am Freitag bekannt. «Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke laut Vereinsmitteilung. «Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben.»

Nach Informationen des TV-Senders Sky wird Edin Terzic neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Die Verkündung der Personalie Terzic soll nach Sky-Infos an diesem Wochenende erfolgen. Terzic hatte den BVB nach der Beurlaubung von Lucien Favre in der Saison 2020/2021 noch in die Champions League geführt. Zur neuen Saison hatten die Dortmunder indes Marco Rose als Coach verpflichtet. Für Terzic war daraufhin der Posten eines Technischen Direktors geschaffen worden. Eigentlich war er jetzt als Nachfolger von BVB-Sportdirektor Michael Zorc vorgesehen.