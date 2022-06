Luxemburger Nationalspieler : Borussia Mönchengladbach macht Yvandro Borges zum Profi

Der 18-Jährige aus dem Großherzogtum hat bei dem Fußball-Bundesligisten seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Die sportliche Leitung der «Fohlen» sieht großes Potenzial in ihm.

Der Luxemburger Nationalspieler Yvandro Borges hat bei Borussia Mönchengladbach seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 18-Jährige war im Sommer 2020 von Racing Luxemburg zu den «Fohlen» gewechselt. Bei dem deutschen Traditionsverein kam er in der zurückliegenden Saison in 15 A-Junioren-Bundesligaspielen (4 Tore), einem DFB-Pokalspiel (kein Tor) und zwei Ligapokalspielen (2 Tore) für die U19 zum Einsatz. Unter Trainer Luc Holtz feierte er im September 2021 in der WM-Qualifikation gegen Serbien sein Debüt in der Nationalmannschaft. Zuvor hatte der offensive Mittelfeldspieler bereits ein U21- (kein Tor) sowie drei Junioren-Länderspiele (U16, U15/6 Tore) für Luxemburg bestritten.