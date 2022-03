NBA : Boston Celtics feiern siebten Sieg in Serie

Das Team von der Ostküste hat einen Lauf. In der Eastern Conferece stehen die Celtics hinter den Topteams aus Milwaukee und Toronto auf Platz drei.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat mit 19 Punkten und neun Rebounds eine ordentliche Leistung gezeigt. Dennoch unterlagen die Washington Wizards am Sonntagabend (Ortszeit) mit 99:106 den Memphis Grizzlies. In der Tabelle der nordamerikanischen Profiliga NBA liegen die Hauptstädter mit 18 Siegen aus 51 Spielen auf Platz neun in der Eastern Conference und damit außerhalb der Playoff-Ränge. Ein schwaches Schlussviertel zerstörte alle Hoffnungen auf einen Heimsieg. Wagners Landsmann Isaac Bonga kam in etwas mehr als 17 Minuten auf vier Punkte und zwei Rebounds für Washington.