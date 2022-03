In Prag : Botschafter aus Palästina stirbt nach Explosion

In Tschechien kam es zu einer Explosion in der Wohnung des palästinensischen Botschafters. Der 56-jährige verstarb darauf im Krankenhaus.

Der palästinensische Botschafter in Tschechien, Dschamal al-Dschamal, ist am Neujahrstag an den Folgen einer Explosion in seiner Wohnung in Prag gestorben. Der Diplomat sei im Prager Militärspital seinen Verletzungen erlegen, teilte eine Polizeisprecherin mit.