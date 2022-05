Vor Monaco-GP: Bottas schenkt Ex-Teamkollege Hamilton ein signiertes Nacktbild

Vor zwei Wochen postete Alfa-Sauber-Pilot Valtteri Bottas ein Foto seines nackten Hinterteils auf Instagram. Er schwamm durch einen kleinen Gebirgsbach in Aspen, Colorado. Das Foto mutierte zum Kultbild. In Zusammenarbeit mit Fotograf Paul Ripke wurden im Anschluss 5000 Ausdrucke davon getätigt und für einen guten Zweck verkauft.

«Wir haben innerhalb von 24 Stunden 50.000 Euro für wohltätige Zwecke gesammelt und das mit einem Foto von einem Hintern wie diesem. Es ist verrückt. Ich verstehe es nicht ganz. Aber wissen Sie, wir tun etwas Gutes damit», zeigt sich Bottas zufrieden. Nun ging eines der Exemplare an seinen ehemaligen Teamkollegen Lewis Hamilton.

In Monaco kam es zur stolzen Übergabe, wie ein Video von Bottas zeigt. Der Finne: «Ich habe das letzte Foto für meinen Freund Lewis aufbewahrt.» Hamilton war sichtlich amüsiert: «Ich sollte mich einfach dazusetzen.» Der Brite bedankt sich für das eingerahmte Bild. «Das nächste Mal, wenn ich in Colorado bin, mache ich das auch und sende es dir ebenfalls», so Hamilton mit einem Lächeln.