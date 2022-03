CSI Roeser : Boudant erspringt sich den Hauptpreis

ROESER - Der französische Springreiter François-Xavier Boudant sicherte sich am Sonntag den Hauptpreis beim CSI in Roeser.

Vier Tage lang stand Roeser im Fokus der Springreiter. Beim internationalen Drei-Sterne-Turnier war am Sonntag mit dem Abschlusstag auch der Höhepunkt angesagt: Der «Grand Prix de Luxembourg». In einem spannenden Wettkampf setzte sich am Ende François-Xavier Boudant auf Stella Lyght durch. «Ich freue mich riesig über den Erfolg», sagte der Franzose zu L'essentiel. «Das ist das zweite Mal, dass ich einen Drei-Sterne-Wettbewerb gewinnen konnte. Aber dieses Rennen hier ist mehr wert als drei Sterne. Der Kurs ist sehr schwierig.» Und was bedeutete es, Spitzenathleten wie Olympiasieger Steve Guerdat oder Martin Fuchs zu schlagen? «Das ist natürlich ein schöner Nebenaspekt. Aber man kämpft eigentlich mehr gegen sich selbst als gegen andere», sagte der Gewinner.