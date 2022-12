Russland und USA : Bout für Griner – Video zeigt spektakulären Gefangenenaustausch

Trotz der starken Spannungen im Zuge des Ukraine-Krieges haben sich Washington und Moskau auf einen aufsehenerregenden Gefangenenaustausch geeinigt. Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner und der in den USA inhaftierte russische Waffenhändler Viktor Bout seien freigelassen worden und auf dem Weg in ihre Heimatländer. Das teilten das Weisse Haus und der Kreml am Donnerstag mit. Der Austausch habe auf dem Flughafen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden. Im Video oben sehen sie den spektakulären Gefangenenaustausch.