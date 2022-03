Pferdefleischskandal : Boykott von Tiefkühlkost? Nicht wirklich…

LUXEMBURG – In Frankreich hat der Pferdefleischskandal den Absatz von Tiefkühlprodukten in den Keller gerissen, in Luxemburg sind kaum Auswirkungen spürbar.

«Wir spüren keine besonderen Auswirkungen. Der Absatz von Tiefkühlprodukten ist um etwa fünf Prozent gefallen», erklärt Yves Longree von der Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH in Esch-sur-Alzette auf Anfrage von «L’essentiel Online». Andere Vertreiber wie Bofrost, Delhaize oder Auchan ziehen ein ähnliches Fazit. Ein Boykott von Tiefkühlware findet, dem Vernehmen nach, in Luxemburg also nicht statt.

«Der Absatz ist höchstens um zwei bis drei Prozent zurückgegangen», bestätigt Roel Dekelver, Pressesprecher bei Delhaize. Bei Cactus ging der Verkauf von tiefgekühlten Fertiggerichten um zehn bis zwölf Prozent zurück. «Es geht dabei weniger um gesundheitliche Aspekte», lässt man von Seiten Auchans wissen. «Es geht mehr um den Etikettenschwindel.»

Dies bestätigt auch die luxemburgische Verbraucherorganisation ULC. «Der Pferdefleischskandal hat nicht die gleiche Wirkung wie die Affäre um das Gammelfleisch aus Deutschland», erklärt Jean Feyereisen. «Manche stört es überhaupt nicht, wenn Pferdefleisch auf dem Speiseplan steht. Dennoch hätte der Skandal verhindert werden können, wenn die Kontrollsysteme wirksam gewesen wären.» Macht sich da etwas Resignation breit? «Die meisten Verbraucher wissen eh nicht mehr, wem sie vertrauen können.»