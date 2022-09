Geständnis: Brad Pitt spricht über das Liebes-Aus mit Angelina Jolie

Der britische Künstler Thomas Houseago posiert mit dem US-Schauspieler Brad Pitt und dem australischen Musiker Nick Cave vor der Eröffnung der Ausstellung «Thomas Houseago - WE with Nick Cave and Brad Bitt» im Sara Hilden Art Museum in Tampere, Finnland .

Brad Pitt flog für seine erste öffentliche Ausstellung im Sara Hilden Art Museum in die Stadt Tampere, wo er von dem australischen Sänger und Multitalent Nick Cave und dem international anerkannten Künstler Thomas Houseago begleitet wurde, die ebenfalls Werke in der Ausstellung zeigten. Thomas Houseago wird neue Gemälde und Skulpturen neben einer Keramikserie von Nick Cave und den Skulpturen von Brad Pitt zeigen, so das Museum.

Selbstreflexion und ein Hammer

Im Gespräch mit dem finnischen Sender Yle bei der Eröffnung erklärte Brad: «Für Nick und mich ist dies eine neue Welt und unser erster Eintrag. Es fühlt sich einfach richtig an. Mir geht es um Selbstreflexion. Es geht darum, was ich in meinen Beziehungen falsch verstanden habe, wo ich einen Fehler gemacht habe, wo ich mitschuldig bin. Für mich entstand es aus dem Besitz dessen, was ich eine radikale Selbstinventur nenne, wirklich brutal ehrlich zu mir zu werden und diejenigen zu berücksichtigen, die ich vielleicht verletzt habe, Momente, in denen ich mich gerade geirrt habe.»