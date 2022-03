Nie wirklich ernst : Brad Pitt und seine Neue sind schon wieder getrennt

Erst im August ist bekannt geworden, dass Hollywood-Star Brad Pitt das deutsche Model Nicole Poturalski datet. Nun soll die Romanze bereits wieder vorbei sein.

Erst Ende August wurde ihre Beziehung öffentlich, nun sind Brad Pitt (56) und das deutsche Model Nicole Poturalski (27) bereits wieder getrennt. Laut einem Insider von Page Six sei die Romanze der beiden «komplett vorbei» – und zwar schon seit einem Weilchen. Außerdem sei die Beziehung der beiden aufgebauscht worden. «Es war nie wirklich so ernst, wie alle dachten», so die Quelle.