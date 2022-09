Serum für 400 Euro : Brad Pitts neues Beauty-Label bringt das Fass zum Überlaufen

Rihanna, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Travis Barker – unter Celebritys gehört es zum guten Ton, früher oder später eine eigene Skincare-Linie auf den Markt zu bringen. Nun stieß auch Brad Pitt zum exklusiven Club hinzu. Unter dem Namen Le Domaine verkauft er Seren, Cremes und Fluids in dunklen Tiegeln mit Holzdeckeln. So weit, so unaufregend.

Man könnte meinen, der Wirkstoff sei ebenfalls ein Luxusgut. Gold und Edelsteine kommen immer wieder in Cremes vor. Tatsächlich nutzt Le Domaine allerdings Trauben, die – Achtung – auf dem Weingut wachsen, das Brad einst seiner Ex-Frau Angelina Jolie schenkte. Kleine Notiz am Rande: Aktuell herrscht ein Streit darüber, wer das wertvolle Land denn nun behalten darf.

Großer Name, kleines Interesse

Gegenüber der « Vogue » erzählte er zum Launch seiner Marke, dass er weder ein Hautpflege-Ritual hat noch weiß, was ein Gua-Sha-Stein ist . Er mag keine Facials und findet «Skincare wirkt nicht und ist alles dasselbe». Ausgenommen natürlich die eigene Linie. Ob ihm dieses Konzept zum Erfolg verhilft, muss sich noch zeigen. Auf jeden Fall hat es aber für Unmengen an Publicity gesorgt. Er ist schließlich immer noch Brad Pitt.

Offener Brief an die Stars

Und damit zum bisher letzten Akt des Launches: dem offenen Brief an Brad und alle seine skincare-produzierenden Kolleginnen und Kollegen. Das Schriftstück findet sich unter der vielsagenden Domain Notanothercelebritybrand.com (auf Deutsch: nicht noch eine Celebrity-Marke). Verfasst wurde er ebenfalls von Beauty-Gründerinnen – solchen, die ihr Business ohne Celebrity-Status gestartet haben.

«In den letzten Jahren scheint es so, als ob jeder Star in die Beauty-Industrie hineinkommen kann und über Nacht die Aufmerksamkeit bekommt, für die wir so hart kämpfen», beginnen die Geschäftsfrauen das Schreiben. «Ihr habt keine Erfahrung in der Branche. Ihr musstet nie ein Praktikum ganz unten im Unternehmen machen oder eure eigene Website bauen. Ihr werdet nie Angst haben müssen, eure Angestellten nicht bezahlen zu können. Aber ihr werdet Anerkennung bekommen, weil ihr berühmt seid.»