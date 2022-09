Shoppen in Luxemburg : Braderie lädt wieder zur Schnäppchenjagd ein

LUXEMBURG – Nach Jahren der coronabedingten Einschränkungen, findet die Braderie wieder in ihrem gewöhnlichen Format statt. Von Samstag bis Montag können Shoppingwütige tolle Schnäppchen in der Hauptstadt ergattern.

Die diesjährige Braderie steht in den Startlöchern. L'essentiel/Jérôme Wiss

2022 ist das Jahr der Comebacks! Wie auch die Schuebefouer, feiert die Braderie nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen ihr Revival in ursprünglicher Größe. Dank dem traditionellen Ausverkauf in Luxemburg, können Händler ihre Lager leeren und Schnäppchenjäger ihrem Hobby nachgehen. Zwischen Samstag und Montag verwandelt sich die Landeshauptstadt in ein wahres Einkaufsparadies. Es ist die 93. ihrer Art und seit 1929 ist das Shopping-Event fester Bestandteil von Luxemburgs Traditionen.

«Händler können bereits am Samstag ihre Kleiderständer aufstellen, wenn sie den Verkehr nicht behindern», erklärt Mireille Rahmé, Präsidentin der Union des commerçants de la Ville de Luxembourg (UCVL), bei einer Pressekonferenz im Restaurant Um Tiirmschen. «Für die Einzelhändler steht sehr viel auf dem Spiel. Sie müssen entscheiden, was sie verkaufen möchten, die Preise aushängen und für Montag zusätzliches Personal – oftmals Studenten – einstellen».

Die Braderie ist auch ein «Familienfest»

Am kommenden Montag können sich Shoppingwütige auf etliche Stände, die sich auf über 1.400 Meter erstrecken, freuen. 254 Händler bieten dann ihre Schnäppchen zum Verkauf an. Hinzukommen 27 Lebensmittelstände, 16 Vereine und Clubs, außerdem140 Restaurants und Cafés, die in der näheren Umgeben zu finden sind.