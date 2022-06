«Habe mich so verloren gefühlt» : Bradley Cooper schockt mit Drogenbeichte

Suchtprobleme und mangelndes Selbstwertgefühl: Bis Bradley Cooper mit sich und seinem Leben ins Reine kommen konnte, hat es Jahre gedauert.

US-Schauspieler Bradley Cooper («A Star Is Born») hat öffentlich über seine Drogenprobleme in der Vergangenheit gesprochen. Zu Beginn seiner Karriere habe er sich «so verloren» gefühlt», sagte der 47-Jährige in einer Folge des Podcasts «SmartLess», die am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. «Und ich war süchtig nach Kokain.» Dazu seien körperliche Probleme gekommen. «Kurz nachdem ich bei «Alias» gefeuert wurde, habe ich mir die Achillessehne gerissen.» Nach seinem Aus in der US-Serie habe er «null Selbstwertgefühl» gehabt.