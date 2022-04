Brjansk : Brände in russischen Öl-Depots – steckt ukrainische Sabotage dahinter?

Gut 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, steht im russischen Brjansk ein Öldepot in Flammen. Derlei Zwischenfälle scheinen sich in Russland zu häufen.

Nahe der ukrainischen Grenze sind im russischen Brjansk in der Nacht auf Montag zwei Großbrände in zwei Öl-Depots ausgebrochen. Betroffen waren eine zivile Anlage mit 10.000 Tonnen sowie ein militärisches Depot mit 5000 Tonnen Treibstoff. Informationen über die Ursache gibt es bislang keine.

«Als ob etwas durch die Luft fliegt»

«Es hört sich so an, als ob etwas durch die Luft fliegt, bevor die Explosion erfolgt», sagte der britische Militäranalyst Rob Lee.

Sabotage oder Unfälle?

Fakt ist: In Russland häufen sich derlei Vorfälle: Anfang April ging ein Öllager im russischen Belgorod in Flammen auf, gut 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Letzte Woche brannte das Militärinstitut für Raketenforschung in Twer – dort wurden das für Russland strategisch wichtige Raketensystem »Iskander-M« entwickelt. Dazu machen in den Sozialen Medien Fotos und Berichte von beschädigten Bahnschienen und entgleisten Güterzügen die Runde.