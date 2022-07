Klimawandel : Brände lodern im Südwestens Frankreichs und weiteren Teilen Europas

Wildfeuer in Frankreich, Portugal, Spanien, Kroatien und Ungarn halten Tausende Löschkräfte auf Trab. Besonders verheerend wüten die Brände im Süden Europas. In Frankreich mussten 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Dieses von der Feuerwehr der Region Gironde (SDIS33) zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen Jeep der Feuerwehr, der vor einem Flächenbrand in der Nähe von Landiras im Südwesten Frankreichs auf der Straße parkt. Bei den Waldbränden an der französischen Atlantikküste haben Einsatzkräfte Tausende Menschen vor den sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit gebracht. Uncredited/Service Communication-Protocole SDIS 33/AP/dpa

Etwa Tausend Feuerwehrleute und zehn Löschflugzeuge haben in der Region um Bordeaux im Südwesten Frankreichs gegen zwei Waldbrände angekämpft. Diese hatten zur Evakuierung von 10.000 Menschen geführt und Kiefernwälder in der Nähe der Atlantikküste verwüstet. Hohe Temperaturen und starke Winde erschwerten die Löscharbeiten in der Region – eine von vielen in Europa, die zuletzt von Waldbränden heimgesucht wurden.

Opfer bei den Bränden in Frankreich wurden bis Freitagnachmittag nicht gemeldet, doch wurden Häuser und Autos beschädigt. Eines der Feuer wütete in Wäldern südlich des beliebten Badeorts Arcachon in der Region Nouvelle-Aquitaine, das andere in einer Parklandschaft in der Nähe von Tälern mit zahlreichen Weingütern, die unter dem ungewöhnlich heißen und trockenen Wetter in diesem Jahr leiden, das Behörden mit dem Klimawandel in Verbindung bringen.

Nach Angaben des regionalen Rettungsdienstes wurden mehr als 7000 Hektar Land von den Feuern verwüstet, die am Freitag den vierten Tag in Folge loderten. Einer der Brände sei teilweise eingedämmt, hieß es, steigende Temperaturen und Winde am Wochenende könnten die weiteren Löscharbeiten jedoch verkomplizieren. Brände brachen auch im Südosten Frankreichs und nördlich der Hauptstadt Paris aus.

Verheerende Brände auf der iberischen Halbinsel

Auch Portugal hatte im Wochenverlauf mit Bränden zu kämpfen. Mehr als 3000 Feuerwehrleute waren bei Bränden im ganzen Land im Einsatz. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender RTP berichtete am Freitag, es sei in diesem Jahr bereits eine größere Fläche verbrannt als 2021 insgesamt: Mehr als 30.000 Hektar Land. Die Zivilschutzbehörde erklärte am Freitag, zehn Feuer wüteten weiter. Am besorgniserregendsten seien die Brände im Norden des Landes. In der nördlichen Gemeinde Pinhão wurde mit 47 Grad Celsius zudem die bislang höchste Temperatur des Jahres gemessen. Ebenfalls mit Waldbränden zu kämpfen hatten Spanien, Kroatien und Ungarn.

In Spanien versuchten Löschkräfte am Freitag den fünften Tag in Folge ein von einem Blitzeinschlag verursachtes Feuer in der Mittelgebirgslandschaft Las Hurdes zu löschen, das mehr als 5500 Hektar Land verbrannte. Etwa 400 Menschen wurden am Donnerstagabend aus acht Dörfern evakuiert, deren Häusern sich die Flammen zusehends annäherten. Es drohte eine Ausweitung des Brandes auf den nahe gelegenen Nationalpark Monfragüe. Die Regierung sprach am Freitag von 17 Feuern landesweit, die die Einsatzkräfte beschäftigten. Im Nordosten Kataloniens beschränkten die Behörden teils den Zugang zu einigen Berggebieten, um dort Brände zu vermeiden.