Dokument des Vatikans : «Bräute Christi» müssen keine Jungfrauen sein

Sie versprechen ihrem Bräutigam Christus ewige Jungfräulichkeit. Nur: Die katholische Kirche verlangt das gar nicht. Jetzt sind viele «geweihte Jungfrauen» enttäuscht.

«Geweihte Jungfrauen» sind unverheiratete Frauen, die ihre ewige Keuschheit und Gehorsam Jesus Christus als Geschenk anbieten. Anders als Nonnen leben sie nicht in geschlossenen Gemeinschaften und tragen auch keine spezielle Kleidung. Die meisten haben einen Job und sorgen für sich selber.

Laut dem «Guardian» leben schätzungsweise 5000 Jungfrauen in 42 Ländern, die meisten in den USA, in Frankreich, Italien und Argentinien.