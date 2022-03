Gasperich : Brand angeblich mit kriminellem Hintergrund

LUXEMBURG - Nach dem Brand im Gebäude der Association Clae hat die Polizei am Donnerstag vier junge Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben.

Die Polizei hat vier junge Männer verhaftet, die am Mittwoch das Gebäude der Association Clae in der Rue de Gasperich in Brand gesetzt haben sollen. Sie wurden am Donnerstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Verein Clae unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund. Gerichtssprecher Henri Eippers sagte auf «L'essentiel»-Anfrage, der Vorfall habe keinen rassistischen Hintergrund. Jedoch gebe es nach ersten Erkenntnissen klare Anzeichen für eine Kriminaltat. Das Gebäude hatte bereits zweimal gebrannt.