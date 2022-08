Neuhausen SH : Brand auf Zirkusgelände – «Gasflaschen sind explodiert»

In Neuhausen SH ist auf einem Zirkuswagenpark ein Brand ausgebrochen. Einige Künstler und Künstlerinnen des Varieté-Theaters haben ihr ganzes Hab und Gut verloren.

Bei einem Brand auf einem Zirkusgelände in Neuhausen am Rheinfall sind am Donnerstagabend das Zirkuszelt und mehrere Wohnwagen zerstört worden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.