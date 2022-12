Saarland : Brand bei Sparkasse in Alt-Saarbrücken ausgebrochen

SAARBRÜCKEN – Wegen eines Brandes bei der Sparkasse in Alt-Saarbrücken ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr Alarm ausgelöst worden. Mehrere Löschfahrzeuge waren im Einsatz.

Am heutigen Dienstagmorgen mussten mehrere Löschfahrzeuge gegen 6.40 Uhr in den Stadtteil Alt-Saarbrücken ausrücken. Grund war ein Brand bei der Sparkasse, heißt es im Bericht der Saarbrücker Zeitung ( SZ). Ersten Informationen der Berufsfeuerwehr zufolge, stand ein Container in Flammen. Diesen hätten die Einsatzkräfte ins Freie gezogen und dort gelöscht.