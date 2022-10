Teheran, Iran : Brand im berüchtigten Ewin-Gefängnis – mindestens vier Häftlinge sterben

Im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran ist ein Konflikt in einem berüchtigten Gefängnis eskaliert. In dieser Anstalt sind auch politische Gefangene und Demonstranten inhaftiert.

Was genau im Ewin-Gefängnis in Teheran geschah, ist noch unklar. (15. Oktober 2022)

Im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ist bei einem Konflikt Feuer ausgebrochen. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete am Samstagabend zunächst von einer Auseinandersetzung zwischen «Hooligans und Randalierern» mit den Gefängniswärtern. Das Textillager der Anstalt sei in Brand gesteckt worden, hieß es weiter. Die Lage sei jedoch nach kurzer Zeit wieder unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand inzwischen gelöscht. Was genau in dem Gefängnis geschah, ließ sich nicht unabhängig überprüfen.