In Luxemburg : Brand im Nachtclub Atelier – Polizei sucht Zeugen

LUXEMBURG-STADT – In der Rue de Hollerich ist am Sonntagmorgen ein Sickerbrand ausgebrochen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Im Hinterhof des hauptstädtischen Nachtclubs Atelier ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Montag mit. Gegen 9.15 Uhr wurde den Beamten gemeldet, dass sich in der Rue de Hollerich ein beißender Rauchgeruch ausgebreitet habe.