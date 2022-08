Raum Hosingen : Brandstifter, Vandalen und Umweltsünder unterwegs – Polizei sucht Zeugen

PARC HOSINGEN/CLERF – Seit dem 15. August hat die Police Grand-Ducale in den beiden Gemeinden mehrere Straftaten registriert. Nun bittet sie um Hinweise.

In den vergangenen zwei Wochen war im Raum Hosingen ganz schön was los: Von Umweltverschmutzung bis Brandstiftung ist die Police Grand-Ducale auf der Suche nach Tätern, und bittet deshalb in folgenden Fällen, die ab dem 15. August registriert worden sind, um Zeugenhinweise: