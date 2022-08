Bolsonaro greift an : Brasilianischer Präsident gerät mit Influencer aneinander

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist im Wahlkampf wegen eines Zwischenrufers aus der Rolle gefallen. Der Influencer Wilker Leão filmte sich am Donnerstag bei einem Auftritt Bolsonaros vor dessen Residenz, wobei er den Präsidenten als Feigling, Landstreicher und Liebling politischer Hinterwäldler bezeichnete. Bolsonaro stieg zunächst in seinen Wagen, kam dann wieder heraus, griff Leão am T-Shirt und versuchte, ihm das Mobiltelefon wegzunehmen. Sicherheitskräfte zerrten Leão weg.

Der stramm rechte Präsident ist für Temperamentsausbrüche bekannt. 2020 drohte er einem Journalisten Prügel an, ein andermal sagte Bolsonaro, er würde auf Anhänger der linken Arbeiterpartei am liebsten schießen. In Umfragen liegt Bolsonaro derzeit deutlich hinter dem früheren Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei. Gewählt wird am 2. Oktober.