Europäische Union: Brasilianischer Präsident will Handelsabkommen noch 2023

Seit Anfang des Jahres steht Präsident Lula wieder an der Spitze Brasiliens mit dem Ziel, die Beziehungen zur EZU zu stärken.

Der Deal solle noch «in diesem Jahr» zum Abschluss kommen, sagte Lula am Montag in Brüssel vor einem Gipfeltreffen der EU mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Ein «ausgewogenes Abkommen» werde «neue Horizonte» eröffnen.

Lula stellte Brasiliens Bestrebungen, als langjähriger und zuverlässiger internationaler Partner wahrgenommen zu werden, heraus und betonte in seiner Rede zum Auftakt des Gipfels in Brüssel die Bedeutung des öffentlichen Auftragswesens für die Handelsbeziehungen. Diese seien ein wichtiges Instrument zur Vernetzung von Investitionen in die Infrastruktur und zur Unterstützung der Industriepolitik, sagte er. Zu öffentlichem Auftragswesen gehören beispielsweise Ausschreibungen für den Neubau öffentlicher Gebäude oder Straßen.