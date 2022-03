Oberstes Gericht : Brasilien billigt Bund zwischen Homosexuellen

In Brasilien sind gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften künftig erlaubt. Schwulenaktivisten werten das Urteil des obersten Gerichts als Meilenstein für Homosexuelle.

Das oberste Gericht Brasiliens hat am Donnerstag gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften gebilligt. Die Entscheidung fiel mit deutlicher Mehrheit, nur einer von elf Richtern enthielt sich der Stimme.

Schwulenaktivisten sprachen von einem Meilenstein für die Homosexuellen in Brasilien. Kritiker hatten erklärt, die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften seien verfassungswidrig.

Homosexuellen Ehen sind mit der Gerichtsentscheidung aber noch nicht anerkannt worden. In Lateinamerika werden sie nur in Argentinien und in Mexiko-Stadt anerkannt.