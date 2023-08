Brasilien: Darum darf niemand dieses verkommene Flugzeugwrack entfernen

Ein 47 Meter langes und 33 Meter breites Boeing-727-Flugzeug verrottet seit mehr als einem Jahrzehnt am Flughafen São José dos Campos, rund 100 Kilometer vom Stadtzentrum der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo entfernt. Das zur bankrotten Frachtfluggesellschaft Varig Log gehörende Flugzeug mit dem Kennzeichen PR-LGC stellte mit der Insolvenz des Unternehmens seinen Betrieb ein und verfiel im Laufe der Jahre – bis es zu einem riesigen Haufen Altmetall wurde. In Brasilien gibt es keinen sogenannten Flugzeugfriedhof, wo ausgemusterte Flugzeuge geparkt werden könnten, wie das Nachrichtenportal G1 schreibt.

Flugzeug gehört zur Insolvenzmasse

Der Konkurs von Varig Log wurde im September 2012 von der Justiz von São Paulo bestätigt. Während des Gerichtsverfahrens wurden die über Flughäfen im Land verstreuten Flugzeuge des Unternehmens demontiert und wertvolle Gegenstände verkauft oder versteigert. Dies geschah auch mit der 727, die in São José dos Campos blieb. Turbinen, Radargeräte, Radios, alles Wertvolle wurde entfernt. Doch was von der Boeing 727 übrig geblieben ist, könne nicht entfernt werden, da sie zur Insolvenzmasse gehöre.



Das verrottete Flugzeug könne nun zu einem Gesundheitsrisiko für die Menschen, die am Flughafen arbeiten, werden. «Es ist eine Frage der öffentlichen Gesundheit, denn es handelt sich um Altmetall im Freien. Wir befürchten, dass es zu gesundheitlichen Problemen für die Menschen führen kann, die am Flughafen arbeiten. Aber wir können nicht viel dagegen machen. Das Flugzeug gehört Varig Log und die Beseitigung hängt vom Insolvenzverfahren des Unternehmens ab», erklärt Eduardo Campos, Vertreter des Flughafens.