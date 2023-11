Brasilien: Frau filmt tödlichen Schuss auf sich

Der Mann habe in einer Vernehmung zunächst angegeben, er sei mit seiner Freundin im Auto unterwegs gewesen, als sie in der Ortschaft Jataí von zwei Menschen auf einem Motorrad angegriffen wurden, teilte die Militärpolizei des Bundesstaats Goiás im Zentrum von Brasilien am Montag mit. Er habe sich allerdings in Widersprüche verstrickt und sei mit auf die Wache genommen worden. Auf dem Handy des Opfers hätten die Beamten schließlich die Aufnahme entdeckt, auf der zu sehen war, wie der Mann auf seine Freundin schießt. Er sei wegen Mordverdachts festgenommen worden.