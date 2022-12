WM 2022 : Brasilien mit Ersatzteam gegen Kamerun

Im Vergleich zum 1:0 gegen die Schweiz bleiben nur Éder Militão und Fred in der Anfangsformation für die Partie am Freitagabend (20.00 Uhr/Magenta TV). Ansonsten schenkt Nationaltrainer Tite unter anderem Ersatztorwart Ederson Einsatzminuten beim Turnier in Katar. Angeführt wird die Mannschaft vom 39 Jahre alten Kapitän Dani Alves, der sich in den Wochen vor der Fußball-WM bei der zweiten Mannschaft des FC Barcelona fit gehalten hatte. Superstar Neymar fehlt weiterhin verletzt.