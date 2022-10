Sao Paulo: Brasiliens Lula erhält vor Stichwahl weitere wichtige Unterstützung

São Paulo : Brasiliens Lula erhält vor Stichwahl weitere wichtige Unterstützung

Vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat der linke Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva weiter an Unterstützung gewonnen. Nach dem in der ersten Wahlrunde Viertplatzierten Ciro Gomes sprach sich nun auch die Drittplatzierte Simone Tebet für in aus. Sie habe auch Kritik an Lula, erkenne aber seine «Verpflichtung mit der Demokratie und der Verfassung an», sagte die sozialliberale Tebet in São Paulo am Mittwoch (Ortszeit). Beim Amtsinhaber Jair Bolsonaro könne sie das nicht sehen. Tebet will demnach aktiv Wahlkampf für Lula machen.