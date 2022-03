Gaststätte am Knuedler : Brasserie Guillaume macht im Sommer wieder auf

LUXEMBURG-STADT – Am 10. Mai 2019 wurde das Restaurant an der Place Guillaume II von einem Feuer verwüstet. Im Juni soll es seine Wiedereröffnung feiern.

Es war ein Ereignis, das viele Menschen in Luxemburg bewegt hat: Am 10. Mai 2019 wurde die Brasserie Guillaume, eine echte Institution an der Place Guillaume II in Luxemburg-Stadt, durch einen Brand zerstört. Das Feuer, das in der Küche des Restaurants ausbrach, breitete sich auch auf die Wohnungen über der Gaststätte aus. «Alles muss neu gemacht werden», sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer kurz nach dem Unglück und erklärte, dass monatelange Arbeiten nötig sind, bis der Schaden behoben ist.