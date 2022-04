Verhaftung in Florida : Braut mischt Marihuana ins Hochzeitsessen der Gäste – als Streich

Hochzeitsgäste in Florida klagten plötzlich über Herzrasen und seltsame Gedanken, mehrere riefen den Notarzt. Wie sich später herausstellte, war das Essen mit Marihuana versetzt. Die Braut und ihr Caterer sind angeklagt, gegen mehrere Gesetze verstoßen zu haben.

US-Medienberichten zufolge sind eine Braut und ihr Caterer verhaftet worden, weil sie mutmaßlich als Streich Marihuana unter das Hochzeitsessen gemischt haben. Wie am Donnerstag bekanntgewordene Gerichtsdokumente zeigen, hatten mehrere Gäste der Feier im Februar im Bundesstaat Florida wegen Unwohlsein den Notarzt gerufen. Die Tante der Braut musste ins Krankenhaus, wo die für Marihuana typische psychoaktive Substanz THC in ihrem Blut nachgewiesen wurde.

Andere Gäste berichteten demnach über Herzrasen und seltsame Gedanken. Eine Freundin der Braut fragte den Caterer, ob er Marihuana ins Essen – Caesar-Salat, Nudeln und Brot – gemischt habe, was dieser offenbar zugab. Auch die Braut habe sich demnach mit dem vermeintlichen Streich gebrüstet.

«Ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt»

Der US-Nachrichtensender NBC5 hat mit einigen Hochzeitsgästen gesprochen. «Ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt. Mein Herz raste, und bevor ich an diesem Abend ins Bett ging, schlief ich in meinem Auto direkt vor Ort ein», so ein Hochzeitsgast über den unerwarteten Effekt des Essens. «Jemand fragte: ‹Sind wir jetzt stoned?› Und alle schauten sich lachend um, denn wir waren es wirklich.»