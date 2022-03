Hohe Dunkelziffer : Braz will härtere Strafen bei homophober Gewalt

LUXEMBURG - Das Großherzogtum will Schwule, Lesben und Transsexuelle besser vor Übergriffen schützen. Frankreich könnte da ein Vorbild sein.

In Frankreich ist die Zahl der Angriffe gestiegen. In Luxemburg soll die Dunkelziffer hoch sein.

Es ist trauriger Alltag geworden, dass Medien von homophoben Attacken berichten. Die Zahl der Angriffe auf LGBT-Personen nahm 2018 in Frankreich zu. Stellt sich die Frage: Wie ist die Situation in Luxemburg?

Bisher sei der «Staatsanwaltschaft in den letzten Jahren keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsumwandlung oder der Geschlechtsidentität des Opfers gemeldet» worden, lautete die Antwort von Justizminister Felix Braz (déi gréng) am Dienstag. Der LSAP-Abgeordneten Marc Angel hatte nachgefragt. Das Problem: Die Dunkelziffer sei in solchen Fällen sehr hoch, so der Minister weiter.