Ciao, XXL-Po?: Brazilian Butt Lift rückgängig machen – geht das wirklich?

Ein voller, runder Po gehört zu den (unzähligen) Schönheitsidealen in der heutigen Gesellschaft. Also … zumindest bis vor kurzem. Denn nachdem beispielsweise die füllige Kehrseite der Kardashian-Schwestern jahrelang für Medienaufmerksamkeit und jede Menge Neid sorgte, scheint der XL-Po gerade aus der Mode zu kommen.

Der Aufstieg des BBL

Vor einigen Jahren ließ sich Kim Kardashian medienträchtig vor laufenden Kameras den Po röntgen, um zu beweisen, dass bei ihr keine Implantate im Spiel sind. Die Gesellschaft beschloss, dass dann wohl ein BBL, also ein Brazilian Butt Lift, schuld am großen Hinterteil sein musste. Kim selbst bestätigte das Gerücht zwar nie, der Beauty-Eingriff erlangte aber großen Ruhm.

«Unter einem klassischen Brazilian Butt Lift versteht man eine Vergrößerung und Straffung des Gesäßes mit Eigenfett. Meist kommt das vom Bauch oder der Hüfte», erklärt Dr. med. Allemann. Laut einer Studie der «International Society of Aesthetic Plastic Surgery» stieg die Anzahl der Po-Liftings von 2015 bis 2019 um satte 77,6 Prozent – so viel wie bei keinem anderen Beauty-Eingriff.

Ist das einfach so möglich? «Jein», so Dr. med. Allemann. «Wenn man ein BBL entfernen möchte, dann geht das nur mit einer Liposuktion (Fettabsaugung) am Gesäß.» Das Problem: «Wieder exakt das Ergebnis zu erreichen, das man vor dem Eingriff hatte, ist nicht realistisch.»

Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, den Po zu schrumpfen: Weil das eingespritzte Fett anwächst und sich genau so verhält wie alle anderen Fettzellen im Körper, hilft auch Gewichtsverlust. «Wer abnimmt, tut das aber immer am ganzen Körper, nicht nur an einer einzigen, gezielten Körperstelle», merkt die Expertin an.