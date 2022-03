CovidCheck & Omikron : Bremst Corona die Baustellen aus?

LUXEMBURG – Die Baustellen des Landes haben derzeit mit Problemen zu kämpfen: Teils durch den CovidCheck, mehr wohl aber durch die Omikron-Variante.

Verspätungen, Ausfälle und Krankmeldungen: Als der CovidCheck am 15. Januar in den Betrieben eingeführt wurde, war der Handwerkerverband besorgt über Probleme in den Unternehmen. Zumal es ohnehin an Fachkräften mangelt.

Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz bereitet Adrian, der rund 40 Bauschlosser aus Osteuropa beschäftigt, Kopfzerbrechen. Etwa 15 von ihnen verweigerten den Impfstoff. «Eines Abends kamen sie wegen des Staus zu spät zum Test. Sie mussten am Morgen noch einmal hinfahren und kamen um 9 statt um 7 Uhr bei der Arbeit an. Wenn sie nur sechs Stunden am Tag arbeiten und mehr als 400 Euro pro Monat für Tests zahlen müssen, wird das nicht lange gut gehen. Sie haben zumeist eine Familie zu ernähren. Wenn das so weitergeht, sind sie bald weg.»