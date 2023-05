Besondere Risiken: Brennende E-Autos stellen Feuerwehr vor neue Herausforderungen

In Luxemburg werden Feuerwehrleute in mehreren Kursen darin geschult, brennende E-Autos zu löschen.

Der wachsende Markt der E-Mobilität stellt auch die Feuerwehr vor neue Herausforderungen, denn beim Löschen eines E-Autos sind andere Faktoren zu beachten als bei Verbrennern. Erst kürzlich trafen in Westfrankreich Hunderte Feuerwehrleute aus Frankreich, den USA, Spanien und Argentinien zusammen, um sich mit dem Thema «Einsätze bei Bränden von Elektrofahrzeugen» zu befassen. In Luxemburg wird die Problematik in mehreren Kursen im Rahmen der Ausbildung von Rettungskräften behandelt, erklärt Cédric Gantzer, Sprecher des Rettungsdienstes CGDIS.