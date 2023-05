Luxemburg : Brennender Abfall sorgt für Gebäudebrand – Feuerwehreinsatz in Bettemburg

Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen zu einem Brand in Bettemburg ausrücken.

Das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) hatte schon in den Morgenstunden des heutigen Mittwochs alle Hände voll zu tun. Wie die Rettungskräfte am Vormittag mitteilen, war in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen, das durch in Brand geratenen Müll verursacht wurde. Auch ein Lese-Reporter war vor Ort und hat L'essentiel Bilder des Einsatzes zur Verfügung gestellt.