Österreich: Brennender Geisterzug raste auf Salzburg zu

Als die österreichische Eisenbahngesellschaft pünktlich um 6.30 Uhr bekannt gaben, dass derzeit zwischen Salzburg und Freilassing kein Zugverkehr möglich ist, war das in erster Linie für viele Pendler und Reisende in der Region ärgerlich. Immerhin verläuft hier auch die Weststrecke, die Tirol und Vorarlberg mit dem Rest Österreichs verbindet, wie Heute.at schreibt. Grund sei «eine technische Störung in einem Nachbarland». Wie knapp man an einer Katastrophe vorbeischrammte, sollten erst die wenig später folgenden Berichte der Feuerwehren zeigen.

So schreibt die Freiwillige Feuerwehr in Freilassing auf Facebook, dass es um kurz vor drei Uhr früh eine Alarmierung zu einer brennenden Lokomotive gegeben habe. Kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe sich die brennende unbesetzte Lok selbstständig in Richtung Freilassing in Bewegung gesetzt. So hätten die Feuerwehrmänner unverzüglich die «Verfolgung» des Geisterzugs aufnehmen müssen.