Paris Fashion Week: Brennendes Model auf dem Laufsteg – Feuerlöscher lag bereit

Ein Look aus Feuer und Flammen beim Label Heliot Emil an der Paris Fashion Week.

Mit Feuerlöscher im Publikum

Bei der Präsentation für die Herbst- und Winterkollektion 2023 vom dänischen Label Heliot Emil ist nicht nur das Publikum Feuer und Flamme. An der Paris Fashion Week schickt das Luxuslabel ein Model in einem schwarzen übergroßen Anzug über den Catwalk. Der Look generiert nicht wegen der Kleidung Aufmerksamkeit, sondern weil das Label das Model kurzerhand in Brand steckt.