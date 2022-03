Brandstiftung : Breno muss vor Gericht erscheinen

Die Staatswaltschaft hat Anklage wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den Bayern-Spieler Breno erhoben. Er soll sein eigenes Haus abgefackelt haben.

Der 22-Jährige soll am 20. September kurz nach Mitternacht das von ihm und seiner Familie bewohnte Anwesen in Grünwald bei München vorsätzlich in Brand gesetzt haben. Dabei war ein Schaden in Millionen-Höhe entstanden.

Kein Kommentar vom FC Bayern

Man werde den Brasilianer, der zuletzt am 17. April 2011 für die Münchner beim 5:1 gegen Leverkusen als Joker ran durfte, aber weiterhin vollumfänglich unterstützen, so der Rekordmeister.

Breno soll betrunken gewesen sein

Wie aus dem Anklageschreiben der Staatsanwaltschaft hervorgeht, soll der 22-Jährige bei der Tat alkoholisiert gewesen sein. Vermutlich seien Feuerzeuge und Brandbeschleuniger verwendet worden, die Breno danach laut Zeugenangaben an Rettungsdienstkräfte gegeben habe. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ist der Angeschuldigte verantwortlich für einen Sachschaden in Höhe von rund einer Million Euro.

Zudem habe er nicht sicher sein können, dass Manager, Ehefrau und Kinder nach dem zwischenzeitlichen Verlassen der Villa wieder in das Gebäude zurückkehren würden. Verlassen haben soll die Familie das Haus, weil es zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll, hieß es am Mittwoch. Der Brasilianer war am 24. September für rund zwei Wochen in Untersuchungshaft gekommen. Unter schweren Auflagen und eine Kaution im sechsstelligen Bereich kam er auf freien Fuß. Er durfte sogar mit dem Team ins Trainingslager im Januar nach Katar reisen. Aber sportlich lief es danach weiterhin nicht rund: Im Februar musste er sich erneut am Knie operieren lassen. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft bis zum Saisonende.