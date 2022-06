USA : Brenzlig – Hund verirrt sich in Gorilla-Gehege

Die Zoobesucher in San Diego in Kalifornien trauten ihren Augen nicht: Plötzlich steht ein Hund mitten im Gorilla-Gehege.

Der Zoo von San Diego ist ein beliebtes Ausflugsziel in Kalifornien, doch am 12. Juni sollten die Besucher eine besondere «Show» geboten bekommen. Im Gorilla-Gehege tauchte plötzlich ein Hund auf und floh immer wieder vor dem Silberrücken, der den Eindringling offenbar wenig amüsant fand. Ein Video von der brenzligen Situation landete rasch in den Medien und lässt den Zusehern teilweise den Atem stocken.