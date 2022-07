Jung Kook singt mit Charlie Puth : Bricht hier die Ära nach BTS an?

Für den Song «Left and Right» holte sich US-Popstar Charlie Puth BTS-Mitglied Jung Kook ins Boot.

Ein Video, in dem der US-Sänger und Produzent die Katze schließlich aus dem Sack ließ, generierte auf Instagram und Tiktok über 50 Millionen Views.

Im Song vereinen zwei Pop-Schwergewichte ihre Social-Media-Power: Puth teaste vorab monatelang eine geheime Kollaboration an.

Am Freitag, 24. Juni, veröffentlichten BTS-Mitglied Jung Kook (24) und Charlie Puth (30) die gemeinsame Single «Left and Right».

«Charlie Puth hat Stereo-Paneling entdeckt», kommentiert «Supreme Show»-Host Freezy den neuen Song des US-Sängers und -Produzenten. Damit bezieht er sich auf den Audio-Effekt, der in «Left and Right» greift: «Wenn man das Lied mit Kopfhörern oder auf einer guten Anlage hört, kommt manchmal etwas von links, manchmal etwas von rechts – eine coole Spielerei», findet Freezy.

Kann Jung Kook solo besser fahren als mit BTS?

Weit mehr Gesprächsstoff liefert jedoch, dass BTS-Mitglied Jung Kook auf dem Lied singt. Die K-Pop-Band hatte mit einem Statement zum jährlichen Band-Jubiläum am 13. Juni Gerüchte um eine mögliche Trennung geschürt: Via Videobotschaft kündigten die Stars an, sich künftig verstärkt um ihre Solo-Projekte zu kümmern.