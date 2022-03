Wegen Korsett : «Bridgerton»-Star packt über gesundheitliche Folgen aus

Die Netflix-Serie «Bridgerton» war ein voller Erfolg, doch die Schauspielerin Simone Ashley verrät in einem Interview wie schlecht es ihr dabei ging.

Fans der historischen Serie «Bridgerton» wissen schon längst Bescheid, dass demnächst die zweite Staffel gestreamt werden kann. Jetzt kommt noch ein neues Detail ans Licht, denn der Dreh war gar nicht ohne. Die Schauspielerin Simone Ashley (26), die Kate Sharma in der Serie darstellt, verrät in einem Interview mit der britischen «Glamour», dass sie Probleme mit ihrem Korsett hatte.

«Ich aß eine Portion Lachs und dann musste ich mich übergeben, weil ich das Korsett trug», gesteht die Britin. Später wusste sie dann Bescheid: «Mir wurde klar, dass man im Korsett einfach nichts isst. Es verändert deinen Körper. Ich hatte kurzzeitig eine kleinere Taille. In dem Moment, in dem man aufhört es zu tragen, ist man wieder so, wie man ist», erzählte sie weiter über ihre körperlichen Strapazen.