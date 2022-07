Renée Zellweger : Bridget Jones soll in die vierte Runde gehen

Fans von Bridget Jones aufgepasst: Über zwanzig Jahre nach Erscheinen des Klassikers «Schokolade zum Frühstück», soll es einen vierten Film in der Reihe geben. Das berichtet «The Sun». Demnach arbeiten due Produzenten mit Autorin Helen Fielding an dem Projekt. Laut einem zitierten Insider dürfte es aber frühestens in zwei Jahren so weit sein. Der bisher letzte Teil, «Bridget Jones’ Baby», kam 2016 in die Kinos.